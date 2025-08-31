E-Aadhaar app : UIDAI जल्द ही लॉन्च करेगा ई-आधार ऐप ,निजी जानकारी कर सकेंगे अपडेट

E-Aadhaar app(आज समाज) : आधार कार्ड देश के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर किया जाता है। साथ ही, इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के बिना नहीं मिल पाता। इसी बीच, आधार उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। इस ऐप के ज़रिए उपयोगकर्ता अपनी निजी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इसमें नाम, पता, जन्मतिथि जैसी कई चीज़ें शामिल हैं।

डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल होगा आसान, सुरक्षित और तेज़

फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी जैसी आधुनिक तकनीकें भी शामिल होंगी, जिससे आधार से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा आसान, सुरक्षित और तेज़ हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ई-आधार ऐप 2025 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कार्ड धारकों को बार-बार नामांकन केंद्र जाने की ज़रूरत को कम करना और अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, आसान और सुरक्षित बनाना है।

जानिए ई-आधार क्या है?

ई-आधार, आधार कार्ड का एक डिजिटल या ऑनलाइन संस्करण है, जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके फोन में सेव किया जा सकता है। पासवर्ड की वजह से कोई भी ई-आधार तक नहीं पहुँच पाएगा और इसके दुरुपयोग का खतरा भी नहीं रहेगा। ई-आधार को myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट या mAadhaar ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-आधार ऐप में मिलेंगी ये सुविधाएँ

इस ऐप के ज़रिए आधार कार्डधारक अपने स्मार्टफोन से ही अपना पता, जन्मतिथि और फ़ोन नंबर जैसी सभी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई ने कहा कि नवंबर से आधार उपयोगकर्ताओं को केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैनिंग के लिए ही नामांकन केंद्र जाना होगा।

यूआईडीएआई ई-आधार ऐप में एक और सुविधा जोड़ रहा है जिससे उपयोगकर्ता का डेटा जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड (पीडीएस), मनरेगा रिकॉर्ड और बिजली बिल जैसे सरकारी स्रोतों से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। इससे पता सत्यापन और अन्य अपडेट का काम तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगा।

यह भी पढ़े : Paytm Users Big News : क्या Paytmपर UPI भुगतान होने वाला है बंद ? देखे क्या है स्थिति