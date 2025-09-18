E- Aadhaar App : जल्द ही लांच होगा ई-आधार ऐप बदल सकेंगे नाम, पता और जन्मतिथि

E- Aadhaar App (आज समाज) : भारत सरकार एक नया आधार ऐप बना रही है। UIDAI यह ऐप बना रहा है। लोग इसका इस्तेमाल घर बैठे आधार डिटेल्स अपडेट करने के लिए कर सकेंगे। इस ऐप से यूजर अपना नाम, पता और जन्मतिथि बदल सकेंगे। ऐप अभी तैयार नहीं है, लेकिन जल्द ही लॉन्च होगा। इसे इस्तेमाल करना आसान और सरल होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह ऐप इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकता है।

आधार सेंटर जाने की नहीं होगी जरुरत 

एक नया आधार मोबाइल ऐप यूजर्स को अपने फोन पर नाम, पता और जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स अपडेट करने देगा। इस ऐप से आधार सेंटर जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। ऐप सुरक्षित और आसान सर्विस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस ID का इस्तेमाल करेगा। नवंबर से, यूजर्स को सिर्फ फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के लिए सेंटर जाना होगा। इससे कागज़ी कार्रवाई कम होगी, धोखाधड़ी का खतरा भी कम होगा और प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाएगी।

वेरिफाइड सरकारी सोर्स से लेगा डेटा

UIDAI वेरिफाइड सरकारी सोर्स से डेटा लेगा। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा रिकॉर्ड शामिल हैं। पते के सबूत के लिए बिजली बिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को आसान बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। यह अप्रूवल को तेज़ करेगा, सर्विस में सुधार करेगा और ज़्यादा लोगों को आधार के लाभों तक पहुँचने में मदद करेगा।

 