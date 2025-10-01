Dussehra 2025: बॉलीवुड की 5 फिल्में जहां दिखा रावण दहन और रामलीला का जलवा

Dussehra 2025: बॉलीवुड की 5 फिल्में जहां दिखा रावण दहन और रामलीला का जलवा

Dussehra 2025, आज समाज, नई दिल्ली: दशहरा का त्यौहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

बॉलीवुड ने भी कई फ़िल्मों में इस भावना को दर्शाया है, जहाँ रावण दहन और रामलीला की झलकियाँ दिखाई गई हैं। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक, 5 बॉलीवुड फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं जिनमें दशहरे का सार देखा जा सकता है:

1. रावण (2010)

मणिरत्नम द्वारा निर्देशित अभिषेक बच्चन की रावण ने रामायण की कहानी को एक आधुनिक मोड़ दिया। यह फ़िल्म रामलीला के तत्वों को प्रदर्शित करती है और दशहरा समारोह के दौरान रावण दहन को दर्शाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका में हैं, जो प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध है।

2. कहानी (2012)

विद्या बालन की थ्रिलर कहानी भी दशहरा पर आधारित है। विजयादशमी के दौरान बनी यह फिल्म एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती है और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर भी उपलब्ध है।

3. रा.वन (2011)

शाहरुख खान की रा.वन में रावण जैसे दुष्ट गुणों वाले खलनायक को दिखाया गया है। क्लाइमेक्स में रावण दहन दिखाया गया है, जिसमें रामलीला की झलक के साथ-साथ बुराई की शानदार हार दिखाई गई है। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग कर रही है।

4. दिल्ली 6 (2009)

अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर दिल्ली 6 में मुख्य भूमिका में हैं, जिसकी कहानी चांदनी चौक पर आधारित है। यह फिल्म दशहरा उत्सव को दर्शाती है और दर्शकों को शहर की जीवंत संस्कृति के बीच रावण दहन की एक झलक दिखाती है। प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

5. नौटंकी साला (2013)

आयुष्मान खुराना की नौटंकी साला में भी दशहरे के दौरान रावण दहन दिखाया गया है। आयुष्मान के साथ, इस फिल्म में कुणाल रॉय कपूर, पूजा साल्वी, एवलिन शर्मा और गेलिन मेंडोंका मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।