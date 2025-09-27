Navratri Festival : नवरात्र सुरक्षा संगिनी बन महिला पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर की कार्यशाला

महिलाओं को सिखाए गए सुरक्षा के गुर

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। नवरात्र के पावन अवसर पर महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को केंद्र में रखकर एक कार्यशाला नवरात्र सुरक्षा संगिनी का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल महिलाओं की सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि समाज में नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण के संदेश को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।सब-इंस्पेक्टर पूनम एवं सब-इंस्पेक्टर मीना के नेतृत्व में टीम ने सतर्कता और आत्मरक्षा पर प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण दिया। उनके सेल्फ-डिफेन्स डेमोंस्ट्रेशन को दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से सराहा।

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इसका आयोजन गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद महावीर सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी पूनम यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि-नारी का सम्मान ही सच्चा पूजन है और नारी की सुरक्षा ही सच्ची साधना है। कार्यक्रम में महिला थाना पश्चिम गुरुग्राम से अधिकारियों सहित दुर्गा शक्ति टीम की आठ सदस्यीय टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

मुख्य वक्ता संगीता दास ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और कानून दोनों का सही उपयोग ही महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उन्होंने घरेलू हिंसा, स्टॉकिंग, कैट-कॉलिंग, वॉयूरिज्म, ईव-टीजिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। 112 इंडिया ऐप व ट्रिप मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं के प्रयोग पर विस्तार से जानकारी दी। यह कार्यशाला नवरात्र जैसे आध्यात्मिक पर्व पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित रही। इसने यह संदेश दिया कि देवी पूजन केवल मंदिरों तक सीमित न रहकर, प्रत्येक नारी के सम्मान और सुरक्षा में परिलक्षित होना चाहिए।

यह भी पढ़े:- Horrific road accident in Gurugram : गुरुग्राम में भीषण सडक़ हादसे में पांच की दर्दनाक मौत