Duplicate Driving License : ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट बनवाना आसान ,देखे प्रक्रिया

Duplicate Driving License (आज समाज) ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार या बाइक चलाने पर जुर्माना लग सकता है और चालान भी कट सकता है। ट्रांसपोर्ट नियमों के अनुसार, हेलमेट पहनने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। लाइसेंस अक्सर खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी वजह से खो गया है या गुम हो गया है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध

आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि कोई परेशानी नहीं होगी। आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

अगर ओरिजिनल लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, इस मामले में FIR दर्ज करें। कुछ कानूनी प्रावधान हैं जिनके लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है।

आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पाएं

ऑफलाइन तरीका जानें

सबसे पहले, आपको उस RTO जाना होगा जिसने ओरिजिनल लाइसेंस जारी किया था।

फिर, अपने मौजूदा पते के सबसे पास वाले RTO में अप्लाई करें।

इसके बाद, RTO से फॉर्म LLD लें या इसे परिवहन सेवा पोर्टल से डाउनलोड करें।

फिर, लाइसेंस नंबर और पर्सनल जानकारी जैसी ज़रूरी डिटेल्स भरें।

इसके बाद: सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें।

फिर, पक्का करें कि डॉक्यूमेंट्स सेल्फ-अटेस्टेड हों।

फीस राज्य के आधार पर ₹200 से ₹500 तक हो सकती है।

पेमेंट ऑनलाइन या RTO में किया जा सकता है।

इसके बाद RTO डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगा।

अगर ज़रूरी हुआ तो, एक्स्ट्रा प्रूफ मांगा जा सकता है।

अप्रूवल मिलने पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

मिलने पर, एक डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाएगा।

आप इसे खुद जाकर या रजिस्टर्ड पते पर ले सकते हैं।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पाएं

सबसे पहले, आपको परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाना होगा।

उसके बाद, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज़ पर क्लिक करें।

फिर, डुप्लीकेट DL के लिए अप्लाई करें चुनें।

इसके बाद, सभी ज़रूरी जानकारी ध्यान से भरें।

फिर, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

फिर पहचान का प्रूफ, पते का प्रूफ, और FIR की कॉपी (अगर लागू हो) दें।

आखिर में, फीस ऑनलाइन पे करें।

फिर अपने एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके स्टेटस ट्रैक करें।

