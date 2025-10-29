Dulhan Ka Dance : शादी का जश्न हमेशा मस्ती से भरा होता है, लेकिन जब दुल्हन खुद डांस फ्लोर पर आती है, तो वह पल वाकई यादगार बन जाता है। राजस्थान के भरतपुर का एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है – जिसमें एक दुल्हन सपना चौधरी के सुपरहिट गाने “गजबन पानी ने चाली” पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है।

दुल्हन ने स्टेज पर आग लगा दी

वायरल वीडियो में, शादी का माहौल पहले से ही गरमागरम हो जाता है जब अचानक सपना चौधरी का मशहूर हरियाणवी गाना बजना शुरू होता है। दुल्हन का लहंगा पहने और चेहरे पर घूंघट डाले, दुल्हन शान से स्टेज पर कदम रखती है – और फिर जो होता है उसे देखकर सभी अवाक रह जाते हैं।

उसका आत्मविश्वास, हाव-भाव और ऊर्जावान मूव्स पूरे कमरे में छा जाते हैं। दुल्हन के दिल खोलकर नाचने पर मेहमान तालियाँ बजाने लगते हैं और खुशी मनाते हैं। कुछ ही पलों में, वह पूरे शो पर छा जाती है और शादी को एक छोटे से डांस कॉन्सर्ट में बदल देती है।

इंटरनेट पर तो बस यूँ ही मस्ती ही हो रही है!

कसना संगीत यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इस वीडियो को अब तक 85 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दर्शक दुल्हन की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं—कुछ कमेंट्स में लिखा है, “इस दुल्हन ने तो सपना चौधरी को भी मात दे दी!” जबकि कुछ ने लिखा, “इतनी ऊर्जा वाली दुल्हन कभी नहीं देखी!”

