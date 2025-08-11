A long traffic jam : डीजल खत्म होने के कारण बस नेशनल हाईवे पर रुक रुक गई ,लंबा जाम लगा, सवारियां हुई परेशान

चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लगे लंबे-लंबे जाम के दृश्य जाम में फंसी हुई एंबुलेंस
  • चार एंबुलेंस जाम में फांसी, ट्रैफिक कर्मचारी लग रहे जाम खुलवाने में घंटा लग रहा जाम

(Chandigarh News) आज समाज नेटवर्क, डेराबस्सी। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस जो कि, राजस्थान के सालासर धाम से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, का डेरा बस्सी नेशनल हाईवे पर अचानक डीजल बिल्कुल खत्म हो गया। जिस कारण सड़क के बीचों-बीच बस को रोकना पड़ा। इसके चलते चंडीगढ़ की ओर जाने वाले ट्रैफिक में कई वाहन फंस गए और लंबा जाम लग गया।

जानकारी देते हुए बस के ड्राइवर अजीत कुमार एवं कंडक्टर अजय कुमार ने बताया कि सालासर धाम से जब वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए तो हिसार के पास उन्हें लगा कि बस में डीजल काफी कम है जी कान में चंडीगढ़ नहीं पहुंच सत्य उन्होंने हिसार में अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी परंतु अधिकारियों ने कहा कि बस पहुंच जाएगी आप लिए परंतु करीब 20 किलोमीटर पहले बिल्कुल तेल खत्म हो गया है जिस कारण सब के बीचों-बीच रेलवे ओवरब्रिज पर बस को रोकना पड़ा जिससे लंबा जाम लग गया अब चंडीगढ़ डिपो से तेल मंगवाया है जिसके बाद बस को डिपो में ले जाया जाएगा।