Yamunanagar News: यमुनानगर में बारिश से सड़कों पर डेढ़ से 2 फीट भरा पानी

रविवार रात से हो रही बारिश, घरों-दुकानों में घुसा बरसात का पानी

Yamunanagar News, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में रविवार रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। कॉलोनी, सड़कों और खाली पड़े प्लाट पानी से भर चुके हैं। जगाधरी के मटका चौक पर मेन सड़क पर डेढ़ से दो फीट पानी भरा हुआ है।

घर और दुकानों में भी पानी घुस गया है। मौसम विभाग द्वारा सुबह 8 बजे तक जिले में करीब 45 एमएम बारिश दर्ज की गई है। वहीं फिलहाल हथनीकुंड बैराज पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। आज अब तक अधिकतम पानी 33 हजार क्यूसिक दर्ज किया गया है।

दोपहिया वाहन हुए खराब

दोपहिया वाहन इस पानी में फंसकर खराब हो चुके हैं। लोगों को उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा है। शहर में मटका चौके के अलावा ससौली रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, शक्तिनगर, मॉडल टाउन, जगाधरी मार्केट, अर्जुन विहार व बुडिया रोड पर स्थिति खराब बनी हुई है।

