Dubai Air Show Accident: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी थी हादसे में मारे गए पायलट नमन स्याल

नमन स्याल की पत्नी भी भारतीय वायु सेना में हैं पायलट

देह के सोमवार या मंगलवार को कांगड़ा पहुंचने की उम्मीद

Dubai Tejas Crash Update, (आज समाज), शिमला: दुबई में एयर शो के दौरान शुक्रवार को हुए हादसे में मारे गए पायलट विंग कमांडर नमन स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगरोटा बगवां के रहने वाले थे। वह 37 वर्ष के थे और उनकी पत्नी भी भारतीय वायु सेना में पायलट हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पायलट के उनके अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम सुक्खू ने कहा, नमन स्याल के निधन की खबर अत्यंत दु:खद है। मेरी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है।

डेमो उड़ान के दौरान हुआ हादसा

वायु सेना के बयान में बताया गया है स्थानीय समयानुसार बीते कल दोपहर दो बजकर 10 मिनट पर तेजस एम के-1 प्रदर्शन के दौरान डेमो उड़ान भर रहा था और इसी दौरान यह अचानक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन से टकराते ही जबरदस्त विस्फोट हुआ चंद मिनट में विमान आग के गुब्बार में बदल गया।

पंचायत सेराथाना के वार्ड नंबर सात के रहने वाले थे नमन

नमन नगरोटा बगवां के तहत आने वाली पंचायत सेराथाना के वार्ड नंबर सात के रहने वाले थे और वर्तमान में वह तमिलनाडु के कोयंबटूर में तैनात थे। पिछले 6 दिन से नमन दुबई में आयोजित एयर शो में भाग ले रहे थे। पूरे राज्य में उनके निधन से शोक की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हादसा बेहद दुखद है। हमने एक बहादुर और होनहार पायलट खो दिया है। हमें आपके बलिदान पर गर्व है।

पत्नी एयरफोर्स में ग्राउंड आफिसर : पिता जगन्नाथ

नमन स्याल के पिता जगन्नाथ ने यह जानकारी दी है। जगन्नाथ प्रधानाचार्य के पद से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 16 वर्ष ये नमन इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे थे अ मौजूदा समय में वह कोयंबटूर में तैनात थे। जगन्नाथ ने बताया कि नमन की पत्नी भारतीय वायु सेना में ग्राउंड आफिसर हैं। उन्होंने कहा कि हादसे वाले दिन शुक्रवार को एयर शो का अंतिम दिन था और इसी दिन वह शहीद हो गए। जगन्नाथ ने बताया कि नमन की पार्थिव देह के सोमवार या मंगलवार को कांगड़ा पहुंचने की संभावना है।

