Dua Lipa Honeymoon Photos: शादी के बाद Dua Lipa का ग्लैमरस अंदाज, पति संग रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल

Dua Lipa Honeymoon Photos: ग्लोबल पॉप सेंसेशन दुआ लिपा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार पति कैलम टर्नर के साथ अपने फेयरीटेल जैसे हनीमून के लिए। खबर है कि एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधने के बाद, नए शादीशुदा जोड़े अभी इटली के शानदार समुद्र तट पर रोमांटिक छुट्टियां मना रहे हैं, जहां उनके प्यार भरे पलों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

कपल ने अमाल्फी कोस्ट पर एक ड्रीम हनीमून मनाया

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इटली के शानदार अमाल्फी कोस्ट से सामने आई तस्वीरों में कपल धूप सेंकते और साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। चाहे क्रिस्टल-क्लियर समुद्र में गले लगना हो, प्यार भरे पल बिताना हो, या फ्लोटिंग ट्यूब पर आराम करना हो, दुआ और कैलम अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी में पूरी तरह डूबे हुए दिखे।

वायरल तस्वीरें जल्दी ही फैंस की पसंदीदा बन गईं, कई लोग कपल की केमिस्ट्री और आसान रोमांस की तारीफ कर रहे हैं।

दुआ लिपा ने ग्लैमरस बीच लुक में सबका ध्यान खींचा

दुआ लिपा शिमरी सिल्वर मेटैलिक बिकिनी में बहुत स्टाइलिश लग रही थीं, और कॉन्फिडेंस के साथ मेडिटेरेनियन पानी का मज़ा ले रही थीं। उनके शानदार बीच लुक और चमकदार मुस्कान ने तुरंत ध्यान खींचा, जबकि कैलम टर्नर ने ब्लैक स्विम शॉर्ट्स में सब कुछ कैज़ुअल रखा। कपल अपनी छुट्टियों के दौरान रिलैक्स्ड, खुश और पूरी तरह से सिंक में दिखे।

सीक्रेट वेडिंग के बाद शानदार सेलिब्रेशन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुआ लिपा और कैलम टर्नर ने सबसे पहले 31 मई को लंदन में एक प्राइवेट सिविल सेरेमनी में शादी की कसमें खाईं। कुछ दिनों बाद, 6 जून को, उन्होंने कथित तौर पर सिसिली में एक शानदार वेडिंग सेलिब्रेशन होस्ट किया।

कहा जाता है कि यह ग्रैंड सेलिब्रेशन हिस्टोरिक विला वलगुआरनेरा में हुआ, जहाँ करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य और कई हाई-प्रोफाइल मेहमान कपल के इस खास दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए।

कहा जाता है कि एल्टन जॉन ने सेलिब्रेशन में जादू भर दिया

कथित वेडिंग सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक म्यूज़िक आइकॉन एल्टन जॉन की परफॉर्मेंस थी। रिपोर्ट्स का दावा है कि लेजेंडरी म्यूज़िशियन ने अपना टाइमलेस क्लासिक योर सॉन्ग पेश किया, जिससे कपल के साथ अपने रिश्ते का जश्न मनाते हुए एक यादगार माहौल बन गया।

मीडिया रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि इस शानदार शादी में लगभग $1.7 मिलियन (लगभग ₹15 करोड़) खर्च हुए, और मेहमानों ने इसे साल की सबसे शानदार सेलिब्रिटी शादियों में से एक बताया।

जेम्स बॉन्ड की अफवाहों पर कैलम टर्नर का जवाब

इटली में अपनी छुट्टियों के दौरान, कपल को कैलाब्रिया के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए भी देखा गया, जहाँ फैंस ने दुआ लिपा की गर्मजोशी भरी पर्सनैलिटी और सुंदरता की तारीफ़ की।

कैलम टर्नर से भविष्य के जेम्स बॉन्ड के तौर पर उनके नाम को लेकर चल रही अटकलों के बारे में भी पूछा गया। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए, एक्टर ने कहा कि अगर उन्हें कभी मौका मिला, तो ऐसे आइकॉनिक किरदार को निभाना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा।

जैसे-जैसे उनकी हनीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, दुनिया भर के फैंस इस नए शादीशुदा जोड़े को उनके नए सफर के लिए प्यार और शुभकामनाएं दे रहे हैं।