Bulldozer on Illegal Construction : दो स्थानों पर अवैध कालोनियों तथा मैरिज पैलेस पर जला डीटीपी का बुलडोजर

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को राजस्व संपदा माजरा गुरदास के दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट तथा एनएच-11 पर राजस्व संपदा लालपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी तथा समारोह स्थल पर अपना बुलडोजर चलाकर निमाण को जमींदोज कर दिया।

जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार राजस्व संपदा माजरा गुरदास के दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट करीब दो एकड़ में तथा एनएच-11 बाईपास पर राजस्व संपदा लालपुर में करीब तीन एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित व अवैध निर्माण किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें

मंगलवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पहले माजरा गुरदास पहुंची। यहां टीम ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में आठ डीपीसी, तीन चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क तथा एक मैरिज पैलेस को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा डीटीपी की टीम ने एनएच-11 बाईपास पर राजस्व संपदा लालपुर में तीन एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी में पांच डीपीसी, दो परिकास्ट चारदिवारी तथा कच्चे रोड़ नेटवर्क को पीले पंजे की मदद से जमींदोज कर दिया.

कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

