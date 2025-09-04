Rewari News : डीटीपी ने धारुहेड़ा में तीन स्थानों पर विकसित हो रही कालोनी के निर्माण पर चलाया बुलडोजर

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने गुरुवार को धारुहेड़ा क्षेत्र के तीन अलग-अलग स्थानों से अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।

जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी जिले की राजस्व संपदा धारुहेड़ा के पाश्र्वनाथ सिटी के पीछे करीब तीन एकड़, धारुहेड़ा में करीब दो एकड़ तथा राजस्व संपदा आवलपुर में करीब चार एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

गुरुवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने धारुहेड़ा के पाश्र्वनाथ सिटी के पीछे करीब तीन एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में चार डीपीसी, 2चारदिवारी व अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। इसके अलावा राजस्व संपदा धारुहेड़ा में करीब दो एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कालोनी में परिकास्ट चारदिवारी, अवैध निर्माण तथा कच्चे रोड़ नेटवर्क को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त कर दिया। साथ ही राजस्व संपदा अलावलपुर में करीब चार एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी के प्रारंभिक चरण में कच्चे रोडड नेटवर्क को भी उखाड़ फेंका।

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

