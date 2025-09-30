DSSSB 2025 Answer Key Out : DSSSB ने जारी की अपनी परीक्षा की जवाब कुंजी, चेक करे अपना स्कोर

DSSSB 2025 Answer Key Out : अगर आप भी थे DSSSB परीक्षा के दावेदार तो आपको बता दे की

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने TGT, PGT, LDC, असिस्टेंट टीचर और अन्य विभिन्न पदों के लिए DSSSB आंसर की 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। DSSSB परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की से उम्मीदवार अपने जवाबों की तुलना कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आने से पहले अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

उम्मीदवार तय समय-सीमा के अंदर किसी भी प्रश्न या उत्तर को गलत मानने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन (CBT) मोड में आयोजित परीक्षाओं की आंसर-की उपलब्ध है। DSSSB आंसर-की 2025 देखने के लिए, उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉग-इन करना होगा। यह रिजल्ट की घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

DSSSB जवाब कुंजी 2025 का अवलोकन

बोर्ड का नाम: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

परीक्षा का नाम: DSSSB भर्ती परीक्षा 2025

पद का नाम: विभिन्न पद

उत्तर कुंजी की तिथि: 29 सितंबर 2025

परीक्षा का तरीका: ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित टेस्ट – CBT)

आधिकारिक वेबसाइट: https://dsssb.delhi.gov.in

कैसे चेक करें DSSSB 2025 की जवाब कुंजी

DSSSB आंसर की 2025 देखने के लिए, DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर, लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में ‘आंसर की’ लिंक पर क्लिक करें।

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद, आंसर की देखने के लिए संबंधित पोस्ट और परीक्षा की तारीख चुनें।

आप इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जवाबों की जांच कर सकते हैं।

अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो तय समय के अंदर आपत्ति दर्ज कराएं।

इस लिंक से करे अपना स्कोर चेक

https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/95361/login.html