DSSSB Primary Teacher PRT Recruitment 2025 : DSSSB ने निकाली अपने 1180 पदों पर भर्तीआज ही करे आवेदन

DSSSB Primary Teacher PRT Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना शिक्षण विभाग में नौकरी करने का है तो आपको बात दे की दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर परिषद के अंतर्गत सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या 05/2025 जारी किया है। PRT शिक्षकों के लिए कुल 1180 रिक्तियों की घोषणा की गई है।

योग्य उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता, CTET की आवश्यकताओं और आयु मानदंडों को पूरा करते हैं, वे आधिकारिक DSSSB पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विंडो 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। चयन एक स्तरीय (तकनीकी/शिक्षण) परीक्षा के आधार पर होगा।

DSSSB प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

पद का नाम: सहायक शिक्षक (प्राथमिक)

विभाग: शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली नगर परिषद

विज्ञापन संख्या: 05/2025

रिक्तियाँ: 1180

वेतनमान: ₹35,400 – ₹1,12,400 (स्तर 6, समूह ख)

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

आधिकारिक वेबसाइट: https://dsssbonline.nic.in

DSSSB प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस ₹100/-

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / महिला / भूतपूर्व सैनिक छूट प्राप्त

एसबीआई ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान का तरीका

शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य)

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (10+2) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एल.एड.)

या

या 45% अंकों के साथ 10+2 और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (एनसीटीई मानदंड 2002 के अनुसार)

या

या 50% अंकों के साथ 10+2 और चार वर्षीय बी.एल.एड.

या

या 50% अंकों के साथ 10+2 और शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

या

या प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक

सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी (पेपर I) उत्तीर्ण होना आवश्यक है

माध्यमिक स्तर पर हिंदी/उर्दू/पंजाबी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है

DSSSB प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती 2025 आयु सीमा

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

नियमानुसार आयु में छूट:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 5 वर्ष

अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 वर्ष

दिव्यांगजन: 10 से 15 वर्ष

भूतपूर्व सैनिक: सेवा अवधि + 3 वर्ष (55 वर्ष तक)

संविदा/अतिथि शिक्षक (डीओई): 5 वर्ष तक की एकमुश्त छूट

DSSSB प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन

अंतिम चयन योग्यता एवं वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

आवश्यकतानुसार सामान्यीकरण पद्धति लागू की जाएगी।

न्यूनतम अर्हक अंक:

सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40%

अन्य पिछड़ा वर्ग: 35%

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग: 30%

भूतपूर्व सैनिक: संबंधित श्रेणी में 5% छूट

कैसे करें DSSSB प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती 2025 के लिए आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://dsssbonline.nic.in के माध्यम से 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 (रात 11:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को DSSSB के OARS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कोई भी ऑफलाइन/हस्तलिखित/ईमेल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों को आवेदन जमा करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि बाद में सुधार की अनुमति नहीं होगी।

