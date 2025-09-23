Haryana Weather Update: हरियाणा में 28 सितंबर तक चलेंगी खुश्क हवा, बढ़ेगी गर्मी, 3 दिन के अंदर मानसून की विदाई

28 सितंबर के बाद तापमान में आएंगी गिरावट

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में अभी गर्मी सताएगी। दिन में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं रात के समय तापमान में गिरावट आने से ठंड का अहसास होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 28 सितंबर तक प्रदेश के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 28 सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है, जिसके बाद तापमान गिरेगा और गर्मी का सितम कम होगा। मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा में 28 सितंबर तक गर्मी व खुश्क हवा चलने का अनुमान जताया है।

वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा से 3 दिन के अंदर-अंदर मानसून की विदाई हो जाएगी। आज मंगलवार को भी हरियाणा के कई हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मौसम विभाग अध्यक्ष डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम में नमी घटेगी। बारिश को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है।

15-25 किलामीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा

हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 15-25 किलामीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। वहीं शाम के समय हवा की रफ्तार कम हो जाएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 33-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 सेल्सियस के बीच रह सकता है।

पलवल रहा सबसे गर्म

22 से 28 सितंबर तक हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से साफ आसमान रहेगा। हरियाणा में तापमान की बात करें तो पलवल जिले का तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, चरखी दादरी और सिरसा में तापमान 36.5 और 36.2 डिग्री दर्ज किया गया।

पानीपत में अधिकतम तापमान सबसे कम 32.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे कम 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा हिसार में 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

प्रदेश में सामान्य से 38 फीसदी अधिक हुई बारिश

इस मानसून सीजन में एक जून से 21 सितंबर तक औसतन 413.7 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 568.4 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1116.9 एमएम दर्ज की गई है जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में 346.6 एमएम दर्ज की गई है।