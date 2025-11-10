Haryana DGP OP Singh: हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले भेजे जाएंगे जेल, सड़क दुर्घटनाएं रोकने वालों पुलिस कर्मी होंगे सम्मानित

पुलिस महानिदेशक ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, सभी पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

Haryana DGP OP Singh, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेंगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। यह निर्देश प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने दिए है। उन्होंने जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए डीजीपी ने सभी सभी चौकी इंचार्जों, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और एसएचओ एवं डीएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह ब्लाइंड स्पॉट, एक्सीडेंट हॉट स्पॉट की पहचान करें। एडवाइजरी में उन्होंने हरियाणा में जनवरी से अक्टूबर तक हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4000 मौतों का जिक्र किया है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से इस मानव-निर्मित आपदा पर को रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है।

डीजीपी ने लेटर में लिखी ये बातें

डीजीपी ने पुलिस कर्मियों से अपने इलाके में ब्लाइंड स्पॉट, एक्सीडेंट हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करने के निर्देश दिए है। डीजीपी ने लिखा ये सुनिश्चित करें कि सड़क पर खराब होकर को कोई गाड़ी खड़ी ना रहे। उसे सड़क से फौरन हटवायें। जब तक नहीं हटता, तब तक रिफ्लेक्टिव टैप वाले कोन लगाएं, जिससे कि खड़ी गाड़ी दूर से दिखाई दे।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पंद्रह-बीस दिन के लिए जेल जरूर भेजें। जहां ओवर स्पीडिंग की संभावना है वहां इफेक्टिव नाके लगाएं, बेदर्दी से चालान ठोंके। ट्रक आॅपरेटरों से मिलकर ये तय करें कि उनके ड्राइवर प्रशिक्षित हैं और उनके यहां ड्राइवरों को जरूरी आराम देने की प्रथा है।

मरने वालों में ज्यादातर पैदल चलने वाले एवं टू-व्हीलर वाले होते है। जहां और जब ये ज्यादा होता है, वहां ड्यूटियां लगायें। टक्कर मार कर भागने वाले ड्राइवरों के लिए साल-दो साल के लिए जेल का बंदोबस्त करें, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करायें।

सड़क निर्माण विभाग वालों से मिलकर जरूरी साइनेज लगवाएं, मनमाने कट्स बंद करायें। उन्हें कहें कि एक्सीडेंट के बड़े मुकदमे में उनके डिजाइन इंजीनियरिंग फाल्ट की भी जांच की जाएगी। समय रहते एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने पर उनकी आपराधिक जिम्मेवारी भी तय की जाएगी।

हाईवे के ठेके के आसपास शाम में ड्यूटी लगायें। ये तय करें कि वहां शराब खरीदने वाला ड्राइवर पीकर गाड़ी ना चलाए। ठेके वाले से इस आशय का हिंदी में चलने वाले स्टिकर लगवायें जो ड्राइवर को इस बात की याद दिलाये।

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया हैं। धुंध में सड़क पर खड़ी गाड़ी जानलेवा होती है। जिनके इलाके में इस तरह का टक्कर होगा, उनकी कोताही मानी जाएगी।अपने इलाके में हर हाल में एक्सीडेंट में घायल को आधे घंटे के अंदर-अंदर नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। तय करें कि उनका सही इलाज समय पर हो जाए। इस बाबत अस्पताल संचालकों से नियमित संपर्क में रहें।

अगले दो महीने अपने थाना क्षेत्र में पिछले साल नवंबर-दिसंबर में एक्सीडेंट में हुए मौतों को आंकड़ा देखें। उसे कम करने का भगीरथ प्रयास करें। जो ऐसा करने में सफल होंगे, उन्हें गणतंत्र दिवस के उत्सव में सम्मानित किया जाएगा। बड़ा खाना में पुरस्कृत किया जाएगा।

