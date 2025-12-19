Chandigarh Crime News : 3.9 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर पकड़े

पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में 268 जगह की छापेमारी, 40 एफआईआर की दर्ज 51 नशा तस्कर पकड़े

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरूद्ध के लगातार 292वें दिन 268 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे प्रदेश भर में 51 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 40 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 292 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 40,623 हो गई है। छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 3.9 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 165 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 8190 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।

कैबिनेट सब कमेटी कर रही अभियान की निगरानी

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

800 से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा

54 गजटेड अधिकारियों की निगरानी के तहत 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 268 छापे मारे हैं। पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान 253 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की। प्रदेश सरकार ने राज्य में नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन – लागू की है। पंजाब पुलिस ने ह्यनशा छुड़ानेह्ण के हिस्से के रूप में आज 17 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल तीन नशा तस्करों को 4.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार करके सीमा पार से संचालित नशा तस्करी कार्टेल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी (23) निवासी गांव शाहवाला (फिरोजपुर), तिलक उर्फ शिबू (18) जो राजीव गांधी विहार, जालंधर का निवासी है लेकिन वर्तमान में अमृतसर के मुस्तफाबाद में रहता है तथा दलजीत सिंह उर्फ लाला (20), जो गांव नौशहरा ढल्ला का निवासी है और वर्तमान में अमृतसर के गांव मुस्तफाबाद में रहता है, के रूप में हुई है।

