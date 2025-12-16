Punjab Crime News : 4.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

प्रदेश से नशा और नशा तस्करों को पूरी तरह खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस का अभियान जारी

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान युद्ध नशों विरूद्ध के 289वें दिन आज पंजाब पुलिस ने 132 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्यभर में 7 एफआईआर दर्ज कर 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 289 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 40,236 हो गई है।छापेमारी के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 4.5 किलो हेरोइन और 3.9 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

80 पुलिस टीमों ने की प्रदेश में छापेमारी

इस आॅपरेशन के दौरान 32 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 80 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 132 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिन भर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 142 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

बीकेआई के दो आतंकी मुंबई से गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के घनिष्ठ सहयोग से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े गैंगस्टर से आतंकवादी बने दो व्यक्तियों को मुंबई पहुंचने पर सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साजन मसीह निवासी वेरोके, गुरदासपुर और सुखदेव कुमार उर्फ मनीष बेदी निवासी लाहौरी गेट, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों बड़े अपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी हैं और उनके खिलाफ बटाला और अमृतसर के विभिन्न थानों में हत्या, इरादतन कत्ल, हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों से संबंधित और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) एक्ट (यूएपीए) के तहत कई मामले दर्ज हैं।

