Drug Suppliers Arrested : छह चरस स्पलायर तथा खरीदार चढ़े पुलिस हत्थे

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से बरामद की एक किलो 45 ग्राम चरस

Drug Suppliers Arrested(आज समाज) जींद। सीआईए स्टाफ नरवाना ने गांव ढाकल के निकट चरस की स्पलाई देने तथा स्पलाई लेने आए छह लोगों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक किलो 45 ग्राम चरस बरामद करते हुए उनकी दो गाडिय़ों को भी कब्जे से लिया है। सदर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए सभी छह लोगों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि स्कोर्पियो गाड़ी सवार व्यक्ति नशीले पदार्थ की स्पलाई करने के लिए गांव ढाकल पीर के निकट आ रहे हंै। सूचना के आधार पुलिस ने गांव ढाकल पीर के निकट निगाह रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद वहां पर स्कार्पियो गाड़ी पहुंची। जिसके साथ दूसरी गाड़ी वहां पर पहुंच गई। जब स्कोर्पियो सवार दूसरी गाड़ी सवारों को नशीले पदार्थ को थमा रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें घेर कर काबू कर लिया।

एक किलो 45 ग्राम चरस बरामद

तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक किलो 45 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में चरस स्पलाई करने पहुंचे स्कोर्पियो सवार लोगों की पहचान गांव मटोर निवासी कपिल, मोहित, विनोद के रूप हुई। नरवाना सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि चरस की स्पलाई लेने पहुंचे दूसरी गाड़ी सवार युवकों की पहचान गांव बाता कैथल निवासी राहुल, अनुज, गांव बालू निवासी सुमित के रूप में हुई।

सदर थाना नरवाना पुलिस ने चरस के साथ पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।