Chandigarh Crime News : करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों सहित नशा तस्कर पकड़े

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 2.9 किलो हेरोइन व 2.6 किलो अफीम बरामद की

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए है। यह सफलता पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य व्यापी अभियान के तहत हासिल की। ज्ञात रहे कि पंजाब पुलिस ने यह अभियान सीएम भगवंत सिंह मान के आदेश और डीजीपी पंजाब के निर्देश पर चलाया हुआ है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस ने प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 226वें दिन पंजाब पुलिस ने 364 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 63 एफआईआर दर्ज कर 79 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पिछले 226 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,867 हो गई है।

इतने नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.9 किलोग्राम हेरोइन, 2.6 किलोग्राम अफीम, 674 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,850 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रही इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है।

120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने की छापेमारी

इस अभियान के दौरान 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमें राज्यभर में 364 स्थानों पर छापेमारी में शामिल हुईं। इस दिनभर चले आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 391 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, डि-एडिक्शन और रोकथाम (इडीपी) लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है।

