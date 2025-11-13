Chandigarh Crime News : 274 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर चढ़े हत्थे

पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में चलाया अभियान, 286 जगह की छापेमारी, 59 नशा तस्कर पकड़े

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए एक मार्च 2025 से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का नाम सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध रखा हुआ है। अभियान के तहत जहां पंजाब पुलिस टीमें बनाकर हर रोज नशा तस्करों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर रही है वहीं बड़ी संख्या में नशा तस्करों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज रही है और नशीले पदार्थ जब्त कर रही है।

इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में नशे के खात्मे के लिए चलाई जा रही निर्णायक मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत 256वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 42 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 256 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,257 तक पहुंच गई है।

इतने नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 274 ग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम गांजा, 389 नशीली गोलियाँ और 1910 की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ इस मुहिम की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

56 अधिकारियों और 800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने की छापेमारी

राज्य सरकार द्वारा नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की गई है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज ह्यडी-अडिक्शनह्ण पहल के रूप में 35 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है। इस आॅपरेशन के दौरान 56 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से अधिक टीमों ने राज्यभर में 286 छापे मारे। दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 322 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।