Chandigarh Crime News : 3.7 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, प्रदेश भर में की जा रही छापेमारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इस अभियान का पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया है और हर रोज प्रदेश में पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी छापेमारी के चलते हर रोज पुलिस की गिरफ्त में बड़ी संख्या में नशा तस्कर आ रहे हैं और पुलिस इन पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त कर रही है।

अपनी इसी विशेष मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने छापेमारी अभियान के तहत 83 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 70 किलोग्राम भुक्की, 446 नशीली गोलियां तथा 2,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 471 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,401 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

अपराधियों के खिलाफ भी अभियान जारी

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान गैंगस्टरां ते वार के 146वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 515 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

284 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

146वें दिन पुलिस टीमों ने छह हथियारों सहित 284 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 37,216 हो गई है। इसके अलावा, 70 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।