Chandigarh Crime News : आधा किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर पकड़े

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने अन्य नशीले पदार्थ और ड्रग मनी भी की बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध के तहत छापेमारी करते हुए प्रदेश पुलिस ने अभियान के 220वें दिन कुल 343 स्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान पूरे राज्य में 53 एफआईआर दर्ज की गईं और 80 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह अभियान के दौरान अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,196 तक पहुंच गई है।

तस्करों से नशीली दवाएं भी हुई बरामद

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 505 ग्राम हेरोइन, 50 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 8,840 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशा विरोधी युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है।

120 से अधिक पुलिस टीमों ने की छापेमारी

इस अभियान के दौरान 67 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 343 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि दिनभर चले इस विशेष अभियान में पुलिस टीमों ने 358 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। यह बताना आवश्यक है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) — लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा अभियान

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश पुलिस द्वारा जारी यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दिनों में नशा तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि डीजीपी के आदेश के बाद सीमावर्ती जिलों में पंजाब पुलिस ने विशेष चौकसी बढ़ा दी है ताकि नशा तस्करों के नापाक मंसूबों को सफल न होने दिया जाए।