Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर पकड़े

पंजाब को नशा मुक्त करने का प्रदेश पुलिस का अभियान लगातार जारी, 274 दिन में पुलिस ने कुल 38,634 नशा तस्कर गिरफ्त में लिए

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की धरती से नशे को पूरी तरह खत्म करने के सीएम भगवंत सिंह मान के संकल्प को पूरा करने की प्रदेश पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। यही कारण है कि पुलिस टीमें हर रोज पूरे प्रदेश में एक साथ ऐसे स्थानों पर छापेमारी करती हैं जो नशा तस्करों और नशे के हॉटस्पॉट होते हैं। इन छापेमारी में प्रदेश पुलिस को काफी ज्यादा सफलता मिल रही है।

ऐसी ही कार्रवाई करते हुए प्रदेश पुलिस ने इस अभियान के 274वें दिन पूरे राज्य में व्यापक छापामार कार्रवाई की। राज्य के 278 विभिन्न स्थानों पर एक-साथ छापेमारी करते हुए पुलिस ने 59 नई एफआईआर दर्ज कीं और 74 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 274 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 38,634 हो गई है।

छापेमारी के दौरान इतने नशीले पदार्थ किए जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 1.6 किलो गांजा, 25 किलो भुक्की, 349 नशीली गोलियाँ तथा 4.59 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपीज को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नशा विरोधी मुहिम की उच्च-स्तरीय निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है।

छापेमारी में 100 से अधिक पुलिस टीमें शामिल रहीं

58 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमें शामिल रहीं, जिन्होंने पूरे राज्य में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। दिन भर चली इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 308 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। पंजाब सरकार द्वारा नशों के उन्मूलन के लिए ईडीपी — एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन की त्रि-आयामी रणनीति लागू की गई है। इसी रणनीति के तहत आज पुलिस ने 39 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास हेतु उपचार लेने के लिए तैयार किया, जो इस जंग को सामाजिक स्तर पर और मजबूत बनाता है।