Chandigarh Crime News : 1.5 किलोग्राम हेरोइन नशा तस्कर गिरफ्तार

Harpreet Singh
Chandigarh Crime News : 1.5 किलोग्राम हेरोइन नशा तस्कर गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों से एक किलो अफीम व 12,000 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है। इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश पुलिस ने बीती एक मार्च से युद्ध नशों विरुद्ध अभियान प्रदेश भर में चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत 277वें दिन पंजाब पुलिस ने 335 स्थानों पर छापेमारी की, इन कार्रवाइयों के बाद पूरे राज्य में 79 एफआईआर दर्ज करते हुए 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

इसके साथ ही 277 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 39,078 हो गई है। इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम भुक्की, 5040 नशीली गोलियाँ और 12,370 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पांच सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ चल रही इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई है। इस आॅपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 356 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

गुरदासपुर ग्रेनेड मामले का आरोपी गिरफ्तार

अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान सफलता हासिल करते हुए गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहन सिंह, निवासी रामूवाल, बठिंडा के रूप में हुई है।

चार आरोपी पहले हो चुके थे गिरफ्तार

यह कार्रवाई उस घटना के संबंध में हुई है, जिसमें पंजाब पुलिस ने चार आरोपियों, प्रदीप कुमार, गुरदित्त, नवीन चौधरी और कुश, को गिरफ्तार किया था। यह ग्रेनेड हमला 25 नवंबर 2025 को शाम करीब 7.30 बजे गुरदासपुर सिटी थाना पर हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पी-86 हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल भी बरामद किए थे। इस नई गिरफ्तारी के बाद, इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या अब पांच हो गई है।

