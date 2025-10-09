Punjab Crime News : 29 लाख ड्रग मनी सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थ पकड़े

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार का विशेष अभियान युद्ध नशों विरुद्ध जारी है। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने त्योहारी सीजन को देखते हुए नशा तस्करों व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी है। यही कारण है कि पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और उनसे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं।

इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने अभियान के 221वें दिन राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 56 एफआईआर दर्ज कीं। इसके साथ ही, 221 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,324 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 484 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा अभियान

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश पुलिस द्वारा जारी यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दिनों में नशा तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि डीजीपी के आदेश के बाद सीमावर्ती जिलों में पंजाब पुलिस ने विशेष चौकसी बढ़ा दी है ताकि नशा तस्करों के नापाक मंसूबों को सफल न होने दिया जाए।

पांच सदस्यीय उपसमिति कर रही अभियान की निगरानी

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रही जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी की। इन टीमों ने पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान 420 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा छुड़ाना और रोकथाम लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 20 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।