Chandigarh Crime News : करोड़ों रुपए की हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की छापेमारी दिनभर रही जारी, कुल 49 एफआईआर दर्ज, 49 नशा तस्कर पकड़े

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के लगातार 264वें दिन पंजाब पुलिस ने 264 स्थानों पर छापेमारी की तथा पूरे प्रदेश में 60 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 49 एफआईआर दर्ज कीं। इसके साथ ही 264 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 37,447 हो गई है। छापेमारी के नतीजे के तौर पर गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 749 ग्राम हेरोइन, 15,285 नशीली गोलियां तथा 3400 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है। जिक्रयोग्य है कि 47 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की नफरी वाली 100 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में 264 स्थानों पर छापेमारी की। दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 290 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

बीते रोज इतने नशा तस्कर पकड़े

इसी छापेमारी के 263वें दिन बुधवार पंजाब पुलिस ने आज 298 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान राज्यभर में 92 एफआईआरें दर्ज करके 110 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 263 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 37,392 हो गई है।

इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1928 नशीली गोलियां और 7650 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं।