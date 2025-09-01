Jalandhar Crime News : करोड़ों की हेरोइन और 2 लाख ड्रग मनी समेत नशा तस्कर काबू

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पंजाब और नई दिल्ली में कई

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लंबे समय से वांछित कुख्यात नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। यह जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए तस्कर की पहचान मनजीत सिंह निवासी जालंधर एन्क्लेव, नजदीक खांबरा, जालंधर के रूप में हुई है।

आरोपी आदतन नशा तस्कर है और उसके खिलाफ पंजाब व नई दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले पहले से दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के आपसी संबंधों और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच जारी है।

इस तरह पुलिस ने हासिल की सफलता

इस आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि एक विशेष चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर जसपाल सिंह की अगुवाई वाली स्पेशल सेल की पुलिस टीमों ने मनजीत सिंह को शक के आधार पर रोका। तलाशी के दौरान, पुलिस टीमों ने उसकी काले रंग की किट से हेरोइन की खेप और ड्रग मनी बरामद की। सीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी यह खेप किसी व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि इस खेप के स्रोत और जिस व्यक्ति को यह खेप डिलीवर की जानी थी, उसकी पहचान करने के लिए जांच जारी है।

पंजाब पुलिस का विशेष अभियान भी जारी

विशेष अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के 183वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 324 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 46 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 183 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 27,787 हो गई है। इन छापेमारियों में गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 3.9 किलो हेरोइन, 2.5 किलो अफीम, 962 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निदेर्शों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ की गई।

