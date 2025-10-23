नशा छुड़ाने संबंधी प्रयासों के तहत पंजाब पुलिस ने 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए किया राजी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा व नशा तस्करी से मुक्त करने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान जारी है। ज्ञात रहे कि यह अभियान गत एक मार्च को सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देश और डीजीपी गौरव यादव के आदेश के बाद शुरू किया गया था। जोकि लगातार जारी है। इसी अभियान के 236वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज 339 स्थानों पर छापेमारी की।

इसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 75 एफआईआर दर्ज की गई और 95 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 236 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 33,802 हो गई है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 685 ग्राम हेरोइन, 93 किलोग्राम भुक्की, 1,245 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,760 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपीज को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई है। इस आॅपरेशन के दौरान 59 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 339 स्थानों पर छापेमारी की।

उन्होंने बताया कि दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 343 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इन्फोर्समेंट , डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की है। पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत आज 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए राजी किया।

पाकिस्तान से चल रहे नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ड्रग सरगना को 5.025 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया और सीमा पार नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजपाल सिंह (25) के रूप में हुई, जो छेहरटा, अमृतसर में मजीद बिल्डिंग का निवासी है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी, पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा संचालित एक सीमा पार नेटवर्क चला रहा था और डेरा बाबा नानक सेक्टर का उपयोग करके ड्रोन के माध्यम से भेजी गई नशे की खेपों को प्राप्त करता था। इस मामले में आगे और पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पदार्फाश किया जा सके।

