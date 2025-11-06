Chandigarh Crime News : 3.5 लाख रुपए की ड्रग मनी सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 1.3 किलोग्राम हेरोइन और 900 ग्राम अफीम भी की बरामद, नशा तस्करों के खिलाफ प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इसी अभियान को जारी रखते हुए पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में पंजाब पुलिस को जबरदस्त सफलता मिल रही है। एक तरफ जहां नशा तस्करों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वहीं उनसे भारी मात्रा में हर रोज नशीले पदार्थ भी बरामद किए जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया था।

381 जगह की पुलिस ने छापेमारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 249वें दिन, पंजाब पुलिस ने बुधवार को 381 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्यभर में 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 74 एफआईआर दर्ज की गईं। इस तरह 249 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 35,377 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.3 किलो हेरोइन, 900 ग्राम अफीम, 28 किलो भुक्की, 14,959 नशीली गोलियां और 3.50 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

5 सदस्यीय उप समिति कर रही अभियान की निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ चल रही इस जंग की निगरानी हेतु वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने की छापेमारी

69 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी की। दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 371 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 27 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।