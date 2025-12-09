Chandigarh Crime News : हेरोइन की खेप सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

Harpreet Singh
Chandigarh Crime News : हेरोइन की खेप सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों से करीब 34 करोड़ रुपए मूल्य की 6.7 किलो हेरोइन बरामद, प्रदेश पुलिस ने दिनभर 298 स्थानों पर दी दबिश

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अपने छापामारी अभियान को 282वें दिन भी जारी रखते हुए राज्यभर में 298 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 70 एफआईआर दर्ज कर 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 282 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 39,711 हो गई है।

इन छापों के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से 6.7 किलो हेरोइन, 350 ग्राम अफीम, 2382 नशीली गोलियां और 5080 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

100 से अधिक टीमों ने एक साथ की छापेमारी

इस आॅपरेशन में 63 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक टीमें राज्यभर में 298 छापेमारी अभियानों में शामिल रहीं। दिनभर चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 311 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन (ई डी पी) — लागू की है। इसी क्रम में डी-एडिक्शन पहल के तहत पंजाब पुलिस ने आज 27 व्यक्तियों को नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार कराने के लिए तैयार किया है।

अमृतसर में हथियारों सहित छह तस्कर पकड़े

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान द्वारा संचालित हथियार तस्करी मॉड्यूल के छह सदस्यों—जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है—को छह आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार कर इस गिरोह को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गांव कोटली वसावा सिंह (जिला तरनतारन) के रहने वाले गुरबीर सिंह उर्फ सोनू (28), गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा (32), खेमकरन (तरनतारन) निवासी गोरका सिंह उर्फ गोरा, राजविंदर सिंह उर्फ राजू, बछीविंड (अमृतसर) निवासी जसपाल सिंह उर्फ जस (24) और सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। बरामद पिस्तौलों में पांच .30 बोर पिस्तौल और एक 9 एमएम पीएक्स-5 पिस्तौल शामिल हैं।