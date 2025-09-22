Chandigarh Crime News : 922 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

By
Harpreet Singh
-
0
64
Chandigarh Crime News : 922 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू
Chandigarh Crime News : 922 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पंजाब पुलिस ने 205वें दिन भी जारी रखा अभियान, प्रदेश में 395 जगह पर की छापेमारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी है। ज्ञात रहे कि सीएम के आदेश और डीजीपी पंजाब के निर्देश पर यह विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध एक मार्च से प्रदेश भर में शुरू किया गया था। इसी अभियान के 205वें दिन पंजाब पुलिस ने 395 स्थानों पर छापेमारी की। इसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में 59 एफआईआर दर्ज कर 81 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे 205 दिन में गिरफ्तार कुल नशा तस्करों की संख्या 30,540 हो गई है।

ये नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापेमारी के परिणामस्वरूप गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 922 ग्राम हेरोइन, 4 किलोग्राम भुकी, 336 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 980 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया गया है।

1100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया छापेमारी में हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 74 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 395 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 384 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। जानने योग्य है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश में नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत आज 24 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए राजी किया।

ये भी पढ़ें : Stubble Burning in Punjab : पराली निपटान फिर से बनने लगा बड़ा मुद्दा

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : पंजाब सीमा से बढ़े नशा व हथियार तस्करी के मामले