Chandigarh Crime News : 841 ग्राम हेरोइन समेत नशा तस्कर गिरफ्तार

नशा तस्करों के खिलाफ प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी, 292 जगह की छापेमारी, 71 नशा तस्कर चढ़े हत्थे

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य से नशों का पूरी तरह खात्मा करने के उद्देश्य से एक मार्च 2025 से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान को युद्ध नशों विरुद्ध का नाम दिया गया है। इस अभियान के 252वें दिन पंजाब पुलिस ने 292 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 50 एफआईआर दर्ज कर 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 252 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 35,737 हो चुकी है।

इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए तस्करों के कब्जे से 841 ग्राम हेरोइन, 508 नशीली गोलियां और 22,300 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है।

आने वाले दिनों में जारी रहेगा अभियान

इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से नशों का खात्मा प्रदेश से नहीं हो जाता। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सरकार व पुलिस का ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें ताकि समाज से इस बुराई को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

100 से ज्यादा टीमों ने लिया भाग

इस आॅपरेशन के दौरान 62 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा टीमों ने पूरे राज्य में 292 स्थानों पर छापेमारी की। दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 296 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 32 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है।

