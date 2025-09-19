Punjab Crime News : 7.6 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

Punjab Crime News : 7.6 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पकड़े गए आरोपियों से 12 किलो अफीम भी बरामद, आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा विशेष अभियान

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश का नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़े स्तर पर कामयाबी मिल रही है। यही कारण है कि एक अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान अभी भी जारी है। इस अभियान के 202वें दिन भी पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान पंजाब पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 377 स्थानों पर व्यापक छापेमारी करते हुए 76 एफआईआर दर्ज कीं और 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

इसके साथ ही अब तक इस अभियान के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,201 तक पहुंच गई है। इस छापेमारी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 7.6 किलोग्राम हेरोइन, 12 किलोग्राम अफीम, 1687 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 15,860 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

पांच सदस्यीय सब कमेटी रख रही नजर

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के विरुद्ध इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। इस आॅपरेशन के दौरान 72 गजटिड अधिकारियों की देखरेख में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 150 से ज्यादा पुलिस टीमें प्रदेशभर में 377 छापे मारे। दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 412 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान प्रदेश भर में सख्ती से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश से नशा तस्करी व नशा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी करती रहेगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरती जाएगी ताकि सीमा पार से की जा रही नशा तस्करी पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि अभी भी सीमा पार से नशा पंजाब पहुंच रहा है जोकि चिंताजनक है।

