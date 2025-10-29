Punjab Crime News : 5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पाकिस्तान से आई थी नशे की खेप, मामले में कई खुलासे होने ेकी उम्मीद

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/फिरोजपुर : पंजाब से नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार प्रयासरत्त है। इसके तहत जहां पुलिस एक तरफ प्रदेश के अंदर चल रहे नशा तस्करी नेटवर्क को लगातार ध्वस्त कर रही है वहीं प्रदेश से बाहर से आने वाले नशीले पदार्थों को भी लगातार जब्त करते हुए नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।

ताजा कामयाबी हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने सरहद पार से संचालित ड्रग कार्टेल का पदार्फाश करते हुए उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

इस तरह हुई नशा तस्कर की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गोरा निवासी गांव हबीब, फिरोजपुर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने 5 किलो हेरोइन बरामद करने के साथ-साथ उसका हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (पीबी-05-एयू-0504), जिस पर वह सवार था, को भी जब्त कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह खेप पाकिस्तान-आधारित तस्करों द्वारा सरहद पार से भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जुड़े अन्य संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को कामयाबी

एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर सीआई फिरोजपुर की पुलिस टीम ने फिरोजपुर क्षेत्र में कार्रवाई की और संदिग्ध गुरप्रीत उर्फ़ गोरा को लिंक रोड बस्ती खुशहाल सिंह वाला, गांव हसन धूत, फिरोजपुर से गिरफ्तार किया। एआईजी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान-आधारित तस्कर के निदेर्शों पर यह खेप स्थानीय तस्कर को सप्लाई करने जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय तस्कर की पहचान और पाक-आधारित तस्कर की भूमिका सहित इस व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।