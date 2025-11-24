Chandigarh Crime News : 5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर दबोचे

By
Harpreet Singh
-
0
88
Chandigarh Crime News : 5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर दबोचे
Chandigarh Crime News : 5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर दबोचे

प्रदेश भर में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी जारी, 49 एफआईआर दर्ज करते हुए कुल 66 तस्कर किए गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मार्च 2025 से शुरू किया गया विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रदेश पुलिस के आलाधिकारी टीमों का गठन करके संवेदनशील जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं और नशा तस्करों को नशीले पदार्थों सहित गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी अभियान के 267वें दिन पंजाब पुलिस ने 282 स्थानों पर छापेमारी की।

इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप राज्यभर में 49 एफआईआर दर्ज कर 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 267 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 37,737 हो गई है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे में से 5.1 किलो हेरोइन, 1171 नशीली गोलियां और 4360 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों को खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति—एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी)—लागू की है और इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 24 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 56 गजेटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 282 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 297 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है। वहीं इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और जो कोई संदिग्ध गतिविधि उन्हें अपने आसपास दिखाई देती है उसकी जानकारी तुंरत नजदीकी पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई करते हुए नशे को खत्म किया जा सके और प्रदेश को इस बुराई से मुक्त कराया जा सके।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : गुरु साहिब जी ने हक-सच और धर्म के लिए दिया बलिदान : केजरीवाल