Chandigarh Crime News : 4 किलो हेरोइन, 2 लाख ड्रग मनी सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान को पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया है और यह बीते एक मार्च से लगातार चल रहा है। इस अभियान में पंजाब पुलिस ने छापेमारी करते हुए राज्य भर में 60 एफआईआर दर्ज करके 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 215 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 31,649 हो गई है। इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 4 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 842 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2.13 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

5 सदस्यीय टीम कर रही अभियान की निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है।

इस आॅपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 288 छापे मारे। दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 301 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है। इसके तहत पंजाब पुलिस ने आज डी-एडिक्शन हिस्से के रूप में 34 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया।

अमृतसर में तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

हथियार और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्टÑीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह पाकिस्तान से हथियार और ड्रग मंगवाता था और इसे आगे प्रदेश के आपराधिक तत्वों को सप्लाई करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इस तस्करी के लिए ड्रोन की सहायता लेते थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों से 12 आधुनिक .30 बोर पिस्तौलों और 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।