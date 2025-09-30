Chandigarh Crime News : 4.7 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पकड़े गए नशा तस्कर का जग्गू भगवानपुरिया गैंग से संबंध

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पटियाला ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान वंश कुमार, निवासी गांव दालम, बटाला के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश कुमार दुबई-आधारित अमृतपाल सिंह, जो कि जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है, के साथ निकटता से काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आपराधिक नेटवर्क की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है ताकि पूरे गठजोड़ को उजागर किया जा सके।

इस तरह पुलिस ने दबोचा नशा तस्कर

इस आॅपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एआईजी सीआई पटियाला डॉ. सिमरत कौर ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संदिग्ध वंश कुमार ने तरनतारन से हेरोइन की खेप उठाई है और उसे जालंधर पहुंचाने जा रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई पटियाला की पुलिस टीमों ने उसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया और उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।

नशा तस्करी की सप्लाई चेन का पता जुटाने में लगी पुलिस

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश, अमृतपाल सिंह के निर्देश पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह पर पहले से ही तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धारा 302 शामिल हैं। आगे यह भी बताया गया कि स्थानीय अदालत ने अमृतपाल को एक मामले में भगोड़ा घोषित किया हुआ है। एआईजी ने कहा कि सप्लाई चेन का पता लगाने और जालंधर में खेप प्राप्त करने वालों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व बरामदगियां होने की संभावना है।

पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में चलाया छापेमारी अभियान

नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को लगातार 213वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने 300 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान राज्यभर में 48 एफआईआर दर्ज करके 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 213 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 31,441 हो गई है। इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 5.38 किलोग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलो भुकी, 465 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1,480 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।