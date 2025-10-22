Chandigarh Crime News : 4.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशे विरुद्ध अभियान जारी, पुलिस ने 248 स्थानों पर की छापेमारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस का छापेमारी अभियान जारी है। पुलिस के इसी विशेष अभियान संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सीएम द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 234वें दिन, पंजाब पुलिस ने 248 स्थानों पर छापेमारी की।

इस दौरान राज्यभर में 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 11 एफआईआर दर्ज की गईं। इस प्रकार, 234 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 33,500 हो गई है। छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 4.2 किलोग्राम हेरोइन, 338 नशीली गोलियां/कैप्सूल, और 23,220 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

5 सदस्यीय सबकमेटी कर रही निगरानी

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

100 से अधिक पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा

59 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में, 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 248 स्थानों पर छापेमारियां कीं। दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 254 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, आज पंजाब पुलिस ने 23 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

अमृतसर में हथियारों सहित दो आतंकवादी पकड़े

खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से एक आतंकी मॉड्यूल के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) सहित लांचर बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महकदीप सिंह उर्फ महक, निवासी वडाली (अमृतसर) और आदित्य उर्फ अधी, निवासी गांव भागा छीना, अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने आरपीजी बरामद करने के अलावा उनका मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी जब्त किया है।

