Chandigarh Crime News : 321 ग्राम हेरोइन, 73 हजार ड्रग मनी सहित नशा तस्कर काबू

Harpreet Singh
पुलिस ने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत 52 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने 299 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 54 एफआईआर दर्ज कर 52 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 207 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,771 तक पहुंच गई है।

इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 321 ग्राम हेरोइन, 13 किलो भुक्की, 320 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 73,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है।

800 से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 36 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 299 जगहों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 321 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 34 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

नशा तस्करों पर की जा रही दोहरी कार्रवाई

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस नशा तस्करों पर दोहरी कार्रवाई कर रही है ताकि वे इससे कुछ सबक सीख सकें। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है तो वहीं नशे की कमाई से बनाई संपत्ति को भी नष्ट किया जा रहा है। ऐसी ही कार्रवाई गत दिवस मोगा में की गई। जहां मोगा के साधा वाला बस्ती में रहने वाला सोना रानी नाम की महिला पिछले लंबे समय से नशा बेचने का काम करते थे और उसने अवैध तरीके से अपना घर बनाया जिसको आज मोगा मोगा नगर निगम की ओर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनके घरों में पीला पंजा चलाया। सोना रानी पर 10 एनडीपीएस के अधीन मामला दर्ज हैं।

