Chandigarh Crime News : 304 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम सहित नशा तस्कर काबू

पकड़े गए आरोपियों से नशीली गोलियां और ड्रग मनी भी की गई बरामद, पंजाब पुलिस ने 30 व्यक्तियों को नशा मुक्ति उपचार के लिए किया राजी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरूद्ध के लगातार 268वें दिन पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में 325 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 67 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही 268 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 37,875 हो गई है। छापेमारी के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किये गये नशा तस्करों के कब्जे से 304 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम, 484 नशीली गोलियां तथा 2910 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है।

एक मार्च से निरंतर जारी है अभियान

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश से नशे को पूरी तरह खत्म करने के लिए बीती एक मार्च से प्रदेश व्यापरी अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने प्रदेश भर में 325 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान 335 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

प्रदेश को नशा मुक्त करना है उद्देश्य

इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा। इसके तहत प्रदेश भर में छापेमारी की जाएगी और नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य से नशे के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)-लागू की है। नशा मुक्ति के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।

