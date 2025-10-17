Chandigarh Crime News : 3.4 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में जारी रखा विशेष अभियान, 427 जगह पर की छापेमारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के चलते प्रदेश पुलिस ने राज्यभर में तलाशी जारी रखते हुए कुल 427 स्थानों पर छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ जहां जब्त किए वहीं 95 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वहीं पंजाब पुलिस ने कुल 82 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, पिछले 229 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 33,219 हो गई है। छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 3.4 किलोग्राम हेरोइन, 7.5 किलोग्राम भुक्की, 878 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 9,210 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। जोकि लगातार इस अभियान की निगरानी कर रही है।

1200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने लिया अभियान में भाग

इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत छापेमारी अभियान में कुल 74 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,200 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 427 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने पूरे दिन चले इस आॅपरेशन के दौरान 469 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। उन्होंने कहाकि आने वाले दिनों में भी यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। ताकि नशे रूपी इस बुराई को प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 37 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।