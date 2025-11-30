Chandigarh Crime News : 237 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस का अभियान जारी, 273वें दिन पंजाब पुलिस ने 67 नशा तस्कर गिरफ्तार किए

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए शुरू की गई व्यापक मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध लगातार 273वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी रही। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 334 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की, जिसके दौरान 52 एफआईआर दर्ज कर 67 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया।

इसके साथ ही, 273 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 38,509 हो गई है। आज की कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 237 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम, 481 नशीली गोलियां, तथा 1,960 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।

पांच सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी कर रही निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। राज्य सरकार ने इस अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है।

100 से ज्यादा टीमों ने लिया हिस्सा

आज के विशेष आॅपरेशन में 63 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में, 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमें शामिल रहीं, जिन्होंने राज्यभर में 334 स्थानों पर छापेमारी की। दिनभर चले इस अभियान में पुलिस ने 358 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार नशा उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति—एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)—पर काम कर रही है। इसी क्रम में, पंजाब पुलिस ने ह्यडी-एडिक्शनह्ण भाग के तहत आज 25 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

पुलिस का सहयोग करे पब्लिक

इस अभियान को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए पुलिस प्रवक्ता ने लोगों से अपील की कि वे पंजाब पुलिस के इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और नशा तस्करों तक पहुंचने में पुलिस की मदद करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान पब्लिक की मदद से ही सफल हो पाते हैं। पुलिस को यदि पब्लिक का सक्रिय सहयोग मिले तो अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है।