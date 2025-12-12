Chandigarh Crime News : 2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पंजाब पुलिस का प्रदेश भर में छापेमारी अभियान जारी, दिनभर में कुल 338 स्थानों पर दी दबिश

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 338 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में 74 एफआईआर दर्ज कर 85 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 285 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 40,109 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों से 2 किलो हेरोइन, 335 नशीली गोलियां और 800 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई है।

120 पुलिस टीमों ने लिया छापेमारी में हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 75 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 338 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 339 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

इस अभियान के संंबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश पुलिस अपना यह अभियान जारी रखेगी। उन्होंने इस अभियान में जनता के सहयोग की अपील की और कहा कि जब तक जनता का पूरा सहयोग नहीं मिलता इस बुराई को प्रदेश से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब किसी को अपने आसपास किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर सके।

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) — यानी (ईडीपी) लागू की है। इसी रणनीति के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 38व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए सहमति दिलाई है।