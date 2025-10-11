Chandigarh Crime News : 2.8 किलो हेरोइन, 2.9 किलो आईसीई सहित नशा तस्कर काबू

पकड़े गए आरोपियों से 24 किलो अफीम भी बरामद, दिन भर की छापेमारी में पकड़े 94 नशा तस्कर

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य में नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध लगातार 224वें दिन भी जारी है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने 325 स्थानों पर छापामारी की, जिसमें राज्य भर में 65 एफ आई आर दर्ज कर 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे अब तक 224 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,683 हो गई है। इस छापेमारी में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.8 किलो हेरोइन, 2.9 किलो आईसीई, 24.2 किलो अफीम, 293 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.22 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई।

पांच सदस्यीय सब कमेटी रख रही नजर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है। युद्ध नशों विरुद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया गया है। इस आॅपरेशन के दौरान 71 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में 325 छापे मार रही थीं।

पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 336 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार ने नशों के खात्मे के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई है — इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)। इसी डी-एडिक्शन हिस्से के तहत आज 37 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया गया।

अमृतसर में 8 पिस्तौल समेत तीन तस्कर गिरफ्तार

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े सरहद पार हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए उसके तीन सदस्यों को आठ आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महेश उर्फ आशू मसीह और अंग्रेज सिंह (दोनों निवासी गांव माड़ी मेघा, जिला तरन तारन) तथा अर्शदीप सिंह (निवासी भिखीविंड, तरन तारन) के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में तीन 9 एमएम पिस्तौल और पाँच .30 बोर पिस्तौल (मैगजीन सहित) शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनका हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग वे हथियारों की खेप पहुंचाने में कर रहे थे।

