Chandigarh Crime News : 2.6 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

Harpreet Singh
पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार का अभियान युद्ध नशे विरुद्ध जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा व नशा तस्करों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का अभियान युद्ध नशों विरुद्ध लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस छापेमारी करके न केवल नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है बल्कि उनकी सप्लाइन तोड़ते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद कर रही है। इसी अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने 217वें दिन एक्शन लेते हुए 388 स्थानों पर छापेमारी की।

इसके बाद पूरे राज्य में 63 एफआईआर दर्ज कर 82 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार 217 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 31,835 हो गई है। इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.6 किलो हेरोइन, 2078 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29,450 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने लिया भाग

इस आॅपरेशन के दौरान 72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 388 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 370 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है। यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-सूत्रीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम (इडीपी) लागू की है। इस रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 46 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

आने वाले दिनों में तेज होगी छापेमारी

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। आने वाले समय में दिवाली सहित कई अन्य बड़े त्योहार आ रहे हैं। पुलिस इन त्योहारों के मध्यनजर अभियान को और भी ज्यादा सख्ती से चलाएगी ताकि नशा तस्करों पर ज्यादा से ज्यादा नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश से नशा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।

