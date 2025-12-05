Chandigarh Crime News : 2.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी, प्रदेश भर में 257 जगह की छापेमारी, 52 एफआईआर दर्ज, 66 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान लगातार जारी है। यह अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के नाम से जारी है। इस अभियान को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक मार्च 2025 से पूरे प्रदेश में शुरू किया था। तब से लेकर अब तक पंजाब पुलिस हर रोज इस अभियान के तहत छापेमारी कर रही है और नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद कर रही है।

इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 278वें दिन पूरे प्रदेश में 257 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप राज्यभर में 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 52 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही 278 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 39,175 हो गई है।

इतने नशीले पदार्थ हुए बरामद

छापेमारियों के दौरान पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 2.5 किलो हेरोइन, 40 किलो भुक्की, 387 नशीली गोलियां और 700 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

100 से अधिक पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा

57 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 700 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की नफरी वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 257 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने पूरे दिन चले इस आॅपरेशन के दौरान 252 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन – लागू की है। नशा छुड़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 50 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।

