Chandigarh Crime News : 2.4 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने और नशा तस्करों को मिसाली सजा दिलाने के लिए पंजाब में एक विशेष अभियान गत एक मार्च से शुरू किया गया है। इस विशेष अभियान को युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है और नशीले पदार्थों को जब्त कर रही है।

इसी कड़ी में अभियान के 242वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 358 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 71 एफआईआर दर्ज कर 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बीते 242 दिनों में कुल गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 34,511 तक पहुंच गई है।

इतने नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.4 किलो हेरोइन, 1.8 किलो अफीम, 31 किलो भूक्की और 2120 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही पंजाब सरकार ने नशा-विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति गठित की है। इस अभियान के दौरान 72 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 358 स्थानों पर छापेमारी की। दिनभर चले इस आॅपरेशन में पुलिस टीमों ने 355 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा अभियान

इस विशेष अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस का मकसद पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाना है। जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत्त है।

इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान में पुलिस और सरकार का साथ दें और नशे विरुद्ध इस लड़ाई में अपना सहयोग डालें। यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है। इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार प्राप्त करने के लिए राजी किया है।