Chandigarh Crime News : 2.1 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

3 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्कर गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 326 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कुल 57 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, पिछले 230 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 33,280 हो गई है। इन छापेमारियों के दौरान पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.1 किलोग्राम हेरोइन, 1598 नशीली गोलियां/कैप्सूल, और 3.17 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। इस अभियान के दौरान 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की 120 से अधिक टीमें राज्यभर में 326 स्थानों पर छापेमारी में शामिल रहीं। दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 349 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

अमृतसर में नशा व हथियार तस्कर पकड़ा

स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने एक केंद्रीय एजेंसी के समन्वय में विदेशी हैंडलरों से जुड़े एक तस्करी नेटवर्क के पांच गुर्गों को चार 9 मिमी कैलिबर ग्लॉक पिस्तौलों और 2 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान शिवम अरोड़ा निवासी न्यू जसपाल नगर, सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, गुरप्रीत सिंह निवासी न्यू कपूर नगर, अमृतसर, अनमोलदीप सिंह निवासी सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, अभिषेक सिंह निवासी गांव ढंड, तरनतारन और कुलमीत सिंह निवासी कॉलोनी गंगानगर, गांव ढंड, तरनतारन के तौर पर हुई है।

