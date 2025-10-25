Chandigarh Crime News : 197 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस का प्रदेश भर में छापेमारी अभियान जारी, 298 स्थान खंगाले, 94 नशा तस्कर हिरासत में लिए

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य व्यापी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान जहां पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी अभियान का नेतृत्व किया वहीं पुलिस जवानों ने भी तेजी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्ञात रहे कि सीएम भगवंत सिंह मान ने नशे को प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे जिसे युद्ध नशों विरुद्ध का नाम दिया गया था।

अभी तक इतने नशा तस्कर किए जा चुके गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 298 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 73 एफआईआर दर्ज कीं और 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस तरह अब तक 237 दिनों में कुल 33,950 नशा तस्कर पकड़े जा चुके हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 197 ग्राम हेरोइन, 40 किलो भुक्की, 1029 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 12,800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य सौंपा है। नशों के खिलाफ जारी इस अभियान की निगरानी हेतु राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

एक हजार से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा

इस व्यापक अभियान में 62 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें शामिल हुईं, जिन्होंने राज्यभर में 298 छापे मारे। पूरे दिन चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 340 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) लागू की है। इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने आज 44 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया, जो अभियान के ह्यडी-एडिक्शनह्ण हिस्से की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।